Hyundai обещает целую линейку многоцелевых автомобилей (MPV).

Staria – это концептуальный минивэн с футуристическим и загадочным внешним видом, похожий на космический корабль.

Передняя часть автомобиля выделяется длинной горизонтальной линией дневного ходового света и фарами, расположенными снизу. Ощущение космического корабля усиливается большими панорамными окнами, подчеркивающими открытость интерьера. Высота салона также оптимизирована для комфорта и удобства, что делает его идеальным как для делового, так и для семейного использования.

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“Staria – это новый модельный ряд MPV от Hyundai, который открывает новую эру мобильности”, – сказал Санг Юп Ли, старший вице-президент и руководитель глобального дизайна Hyundai. “Staria подарит совершенно новый опыт и ценные предложения для клиентов благодаря своим беспрецедентным особенностям дизайна”.

Staria Premium, который будет доступен на некоторых рынках, выводит мобильность на новый уровень, а спортивно-премиальные функции и эксклюзивные варианты оформления обеспечат еще более роскошный вид и ощущение.

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В ближайшие недели Hyundai Motor раскроет больше деталей о Staria и Staria Premium.