У него нет и не будет аналогов с ДВС.

Kia EV6 открывает для бренда новую страницу и ”провозглашает манифест“ новой философии, получившей название”объединенные противоположности".

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Новая философия сформирована из пяти столпов: Чистота для природы, Наслаждение для Понимания, Мощность для Прогресса, Технология для Жизни, Напряжение Покоя (Bold for Nature, Joy for Reason, Power to Progress, Technology for Life, and Tension for Serenity).

Внешний дизайн EV6 характеризуется высокотехнологичными деталями;

Современный и просторный дизайн интерьера стал возможным благодаря использованию платформы E-GMP.

Новый электрокар Kia EV6 делит платформу с Hyundai Ioniq 5 и будущими электрическими Genesis. Для бренда это первая серийная модель на архитектуре E-GMP, разработанной специально для аккумуляторных электрокаров.

Спереди в электрическом Kia все еще узнается фирменный “нос тигра”, который теперь получил эпитет “цифровой”. Элементы оптики EV6 загораются последовательно, создавая уникальный световой подпись. В целом дизайн кузова разрабатывался в трех дизайн-студиях марки в Южной Корее, Германии и США. Покатая крыша и плавные линии кузова формируют вид не только этого автомобиля, но и идущих следом. При этом кузов сделан максимально аэродинамическим, что критически важно для запаса хода электрокаров. К слову, Kia не называет свою новинку кроссовером, однако отмечает, что профиль EV6 “вдохновлен кроссоверами”.

Фото: Kia EV6 / Kia

Платформа E-GMP обеспечила Kia EV6 более просторный салон, по сравнению с электромобилями, сделанными на основе машин с ДВС. Интерьер предлагает не только пространство, но и комфорт и цифровую технологичность. Широкий изогнутый дисплей на передней панели сочетает приборы и информационно-развлекательный комплекс с навигацией. Блок управления климатом также оснащен тактильными кнопками. Сиденья водителя и переднего пассажира, обитые материалом из переработанного пластика.

Технические характеристики электрокара Kia приберегла для презентации, которая должна состояться уже в этом месяце, однако кое-что известно уже сейчас. Ранее производитель отмечал, что электромобиль сможет заряжаться менее чем за 20 минут и проезжать более 500 километров. Также EV6 обещан "автопилот" второго уровня автономности. Если обратить внимание на номерной знак машины на официальных фото, можно заметить цифры 0330, которые могут указывать на дату премьеры – 30 марта.