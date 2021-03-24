Покупці зможуть обирати між традиційним 3,5-літровим V6 потужністю 296 сил або таким же мотором, що працює на пропані і має віддачу 237 кінських сил. Альтернативою будуть 2,5-літровий турбомотор на 198 "коней" і 1,6-літровий T-GDI, потужність якого не названа.

Компанія Kia представила наступника моделі K7 / Cadenza – великий седан K8. Продажі в Південній Кореї почнуться вже у квітні, а до кінця року новинка з’явиться і на інших ринках.

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Kia K8 відрізняється модерновим дизайном кузову та інтер’єру, виконаними у новій стилістичній манері. Крім того, седан став першим носієм нового логотипу Kia.

Седан пропонуватимуть із чотирма моторами на вибір. Базовим агрегатом для K8 стане оновлена ​​версія 1,6-літрового турбомотора T-GDI з безпосереднім уприскуванням пального. Його характеристики виробник не оприлюднив. Наступним буде 2,5-літровий мотор з віддачею у 198 кінських сил і 258 ньютон-метрів крутного моменту. Топовий 3,5-літровий агрегат Smartstream буде доступний в двох версіях: на бензині та на газі. Бензиновий мотор розвиває 300 кінських сил і 359 ньютон-метрів крутного моменту, а двигун на пропані – 240 сил і 314 ньютон-метрів.

Всі мотори, крім базового, працюють в парі з 8-швидкісним “автоматом”, а версія з найпотужнішим мотором буде доступна з системою повного приводу з муфтою на задній осі. У решти версій буде передній привід.

Kia K8 отримав новітню версію системи допомоги водієві Drive Wise. До неї увійшли система запобігання фронтальних зіткнень, інтелектуальний круїз-контроль, який одержує інформацію навігатора в реальному часі і асистент руху по магістралях. Також є камери кругового огляду, паркувальний асистент, що дозволяє дистанційно паркувати автомобіль, і дев'ять подушок безпеки.

Седан отримав “розумне” водійське крісло Ergo Motion Seat з особливим режимом “комфортного потягування” – повітряні мішечки в області спини і стегон створюють ефект потягування сидячи. В режимі “Спорт” і на високих швидкостях активується особливий режим для крісел, який забезпечує максимальне прилягання сидіння до тіла водія. Ще один режим під назвою “асистент посадки” покликаний зробити сидіння комфортніше в тривалих поїздках.

Крісло переднього пасажира з електроприводом регулюється у восьми напрямках, всі сидіння оснащені вентиляцією і підігрівом, розробники говорять про неперевершену шумоізоляцію. Підвищити комфорт дозволять трьохзонний клімат-контроль, окремий блок мультимедійної системи і USB-роз'єм для пасажирів другого ряду.

Водій забезпечений цифровою панеллю приладів на 12-дюймовому вигнутому екрані, а в центрі передньої панелі розміщено дисплей мультимедійної системи такого ж розміру. За звук відповідає аудіосистема Meridian з 14 динаміками і об'ємним звучанням. Також є проекційний дисплей діагоналлю 12 дюймів.

Фото: Kia K8 / Kia