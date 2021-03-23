На офіційних студійних фото Staria виглядав приголомшуюче ефектно. Машина на відео з Південої Кореї виглядає не так презентабельно без фірмового комплекту стайлінгу.

Минулого тижня бренд Hyundai представив мінівен Staria, описуючи його, як “орієнтований на майбутнє, інноваційний зовнішній вигляд, що нагадує космічний корабель”. І хоча часом важко погоджуватись із маркетинговою мовою, що використовується в галузі, але це коротке пояснення здається досить точним.

Дивіться також: Hyundai Alcazar: виробник показав новий семимісний кросовер на першому фото

Hyundai Staria, на жаль, розроблений лише для внутрішнього ринку. Виробник оприлюднив лише фотографії мінівена, не розкриваючи його технічних характеристик. Офіційні фотографії насправді не давали зрозуміти навіть габаритів “Старії”. При цьому відомо, що мінівен матиме місця для 11 пасажирів у максимальній конфігурації, або ж більш комфортні виконання з меншою кількістю крісел.

Фото: Hyundai Staria / Hyundai

Очевидно, що він чималий, але у цьому відео від carreport 카리포트tv можна побачити його поруч з попереднім поколінням Hyundai Tucson. Рекомендуємо перегляд відео з увімкненими функціями Субтитри та Переклад субтитрів.

Виробник демонстрував машину у комплектації високого рівня Premium з вишуканою решіткою радіатора, повноцінними світлодіодними фарами та особливими 18-дюймовими колесами. У відео, однак, Staria, здається, представлена ​​в нижчому класі з дещо дивним двоколірним кузовом і трохи меншими колесами. Інтер'єр не має шикарної коричневої шкіри дебютного автомобіля, але все одно виглядає гарно і практично.