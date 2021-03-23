Новинка справить глобальний дебют у квітні.

Компанія Hyundai оприлюднила перші офіційні зображення семимісного кросовера на базі Hyundai Creta, яка отримає власну назву – Alcazar.

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Основні стилістичні риси Alcazar успадкує від стандартної Creta другого покоління, а відрізнити його можна буде по подовженому задньому звису, додатковому бічному вікну і повністю переробленій кормі. Зокрема, Alcazar отримає зовсім інший бампер, горизонтальні світлодіодні ліхтарі з C-подібними габаритними вогнями та іншу дверку багажника, з якої стоп-сигнал перемістився на компактний спойлер на даху.

За попередніми данними, салон кросовера можна буде компонувати на сім або шість місць. Саме шестимісний салон показаний на офіційному тизерному зображенні.

Очікується, що моторну гамму Alcazar розділить з Creta. Останній доступний в Індії з 1,5-літровим 115-сильним атмосферним мотором, 115-сильним турбодизелем такого ж об’єму та 1,4-літровим бензиновим турбомотором від KIA Seltos. Привід буде переднім або повним, залежно від комплектації, коробки передач – 6-швидкісна “механіка”, семиступінчастий “робот” і варіатор.

Прем'єра Hyundai Alcazar відбудеться 6 квітня, а старт продажів моделі на індійському ринку очікується в другій половині 2021 року. Новинка заявлена, як глобальна модель.

Фото: тизерні зображення Hyundai Alcazar / Hyundai