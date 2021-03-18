Skoda нарешті представила свій новий кросовер, розроблений спеціально для індійського авторинку.

Після того, як Kamiq GT і Kodiaq GT дебютували в Китаї, новий Kushaq став спеціалізованої індійської моделлю, побудованою на локалізованій платформі MQB-A0-IN. Він був анонсований трохи більше року тому концептом Vision IN, і тепер серійна версія дебютує з майже таким же зовнішнім виглядом.

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Kushaq має довжину 4 221 мм, ширину 1 760 мм і висоту 1 612 мм, що трохи коротше і вужче, ніж у іншого кросовера Skoda Kamiq, що продається в Європі. Нова модель може похвалитися великим дорожнім просвітом.

Представлений тут в ексклюзивній для Індії фарбі кузова Honey Orange, новий Kushaq оснащеноа 17-дюймовими легкосплавними дисками з двоколірним дизайном, в той час як більш доступні комплектації отримують 16-дюймові сталеві диски. Skoda також буде продавати кросовер з зарезервованою для моделі фарбою Tornado Red разом з уже доступними відтінками Carbon Steel, Reflex Silver і Candy White.

Салон новинки схожий на старшого брата - Skoda Kamiq. Він отримав нове двухспицевие рульове колесо і новітню інформаційно-розважальну систему з екраном в стилі планшета, а система клімат-контролю отримала сенсорне управління, тоді як європейський кросовер має традиційні ручки управління.

Під капотом знаходиться трициліндровий 1,0-літровий бензиновий двигун потужністю 115 кінських сил (175 Нм). Мотор з турбонаддувом підключається до стандартної шестиступінчастою механічною або додаткової шестиступінчастою автоматичною КПП. Більший і потужний чотирициліндровий 1,5-літровий двигун потужністю 150 к.с. (250 Нм) поставляється з шестиступінчастою механічною або семиступінчастою автоматичною коробкою передач з подвійним зчепленням. Kushaq поставляється тільки з переднім приводом.

Новинка поступить у продаж в травні-червні з орієнтовними цінами в діапазоні від 1 до 1,7 млн рупій (13 700 - 23 300 доларів). Офіційно прайси ще не оголошені.