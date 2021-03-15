Офіційної інформації про рестайлінговий Skoda Kodiaq поки що немає, але вже відомо що прем’єра новинки запланована на квітень цього року.

Найбільший кросовер чеської марки дочекався планового рестайлінгу. Що саме зміниться в його зовнішності, поки складно сказати. Ми бачили лише численні шпигунські фото. Але те, що нам покажуть новий Skoda Kodiaq в цьому році, не викликає сумнівів.

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Саме в цьому році виробник представить новий хетчбек Fabia, після чого настане черга оновити кросовера Kodiaq.

Шкода Кодіак - саме та модель, яку покупці цінують і вибирають в тому числі за її дизайн. З цього можна зробити висновок, що кардинально міняти зовнішність кросоверу не будуть, залишивши модель впізнаваною.

Своє бачення того, як буде виглядати популярний кросовер після рестайлінгу, вирішили продемонструвати в auto.cz. Дизайнер видання створив рендери, взявши за основу шпигунські знімки Skoda Kodiaq 2022 модельного року. Хонза Лушовскі трохи змінив передню частину автомобіля, звертаючи при цьому увагу на радіаторну решітку і фари. При цьому на кормі художник відобразив більш скромні зміни.

На рендері автор зобразив заряджену версію Kodiaq RS. За попередніми даними, такий кросовер буде комплектуватися мотором 2,0 TSI потужністю 245 к.с.

Зовсім скоро ми дізнаємося, чи правий дизайнер. Прем'єра модернізованої новинки запланована на квітень поточного року.