Официальной информации о рестайлинговом Skoda Kodiaq пока нет, но уже известно, что премьера новинки запланирована на апрель этого года.

Самый большой кроссовер чешской марки дождался планового рестайлинга. Что именно изменится в его внешности, пока сложно сказать. Мы видели лишь многочисленные шпионские фото. Но то, что нам покажут новый Skoda Kodiaq в этом году, не вызывает сомнений.

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Именно в этом году производитель представит новый хэтчбек Fabia, после чего наступит очередь обновить кроссовер Kodiaq.

Шкода Кодиак – именно та модель, которую покупатели ценят и выбирают в том числе за ее дизайн. Из этого можно сделать вывод, что кардинально менять внешность кроссовера не будут, оставив модель узнаваемой.

Свое видение того, как будет выглядеть популярный кроссовер после рестайлинга, решили продемонстрировать в auto.cz. Дизайнер издания создал рендеры, взяв за основу шпионские снимки Skoda Kodiaq 2022 модельного года. Хонза Лушовски немного изменил переднюю часть автомобиля, обращая при этом внимание на радиаторную решетку и фары. При этом на корме художник отразил более скромные изменения.

На рендере автор изобразил заряженную версию Kodiaq RS. По предварительным данным, такой кроссовер будет комплектоваться мотором 2,0 TSI мощностью 245 л.с.

Совсем скоро мы узнаем, прав ли дизайнер. Премьера модернизированной новинки запланирована на апрель текущего года.