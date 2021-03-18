Skoda наконец представила свой новый кроссовер, разработанный специально для индийского авторынка.

После того, как Kamiq GT и Kodiaq GT дебютировали в Китае, новый Kushaq стал специализированной индийской моделью, построенной на локализованной платформе MQB-A0-IN. Он был анонсирован чуть больше года назад концептом Vision IN, и теперь серийная версия дебютирует с почти таким же внешним видом.

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Kushaq имеет длину 4221 мм, ширину 1760 мм и высоту 1612 мм, что немного короче и уже, чем у другого кроссовера Skoda Kamiq, который продается в Европе. Новая модель может похвастаться большим дорожным просветом.

Представленный здесь в эксклюзивной для Индии окраске кузова Honey Orange, новый Kushaq оснащен 17-дюймовыми легкосплавными дисками с двухцветным дизайном, в то время как более доступные комплектации получают 16-дюймовые стальные диски. Skoda также будет продавать кроссовер с зарезервированной для модели краской Tornado Red вместе с уже доступными оттенками Carbon Steel, Reflex Silver и Candy White.

Салон новинки похож на старшего брата – Skoda Kamiq. Он получил новое двухспицевое рулевое колесо и новую информационно-развлекательную систему с экраном в стиле планшета, а система климат-контроля получила сенсорное управление, тогда как европейский кроссовер имеет традиционные ручки управления.

Под капотом находится трехцилиндровый 1,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 115 лошадиных сил (175 Нм). Мотор с турбонаддувом подключается к стандартной шестиступенчатой механической или дополнительной шестиступенчатой автоматической КПП. Больший и более мощный четырехцилиндровый 1,5-литровый двигатель мощностью 150 л.с. (250 Нм) поставляется с шестиступенчатой механической или семиступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением. Kushaq поставляется только с передним приводом.