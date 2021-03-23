Новинка произведет глобальный дебют в апреле.

Компания Hyundai обнародовала первые официальные изображения семиместного кроссовера на базе Hyundai Creta, который получит собственное название – Alcazar.

Смотрите также: Бюджетный Skoda Kushaq представлен официально: фото, видео

Основные стилистические черты Alcazar унаследует от стандартной Creta второго поколения, а отличить его можно будет по удлиненному заднему свесу, дополнительному боковому окну и полностью переработанной корме. В частности, Alcazar получит совсем другой бампер, горизонтальные светодиодные фонари с C-образными габаритными огнями и другую дверку багажника, с которой стоп-сигнал переместился на компактный спойлер на крыше.

По предварительным данным, салон кроссовера можно будет компоновать на семь или шесть мест. Именно шестиместный салон показан на официальной тизерной картинке.

Ожидается, что моторную гамму Alcazar разделит с Creta. Последний доступен в Индии с 1,5-литровым 115-сильным атмосферным мотором, 115-сильным турбодизелем такого же объема и 1,4-литровым бензиновым турбомотором от KIA Seltos. Привод будет передним или полным, в зависимости от комплектации, коробки передач – 6-скоростная “механика”, семиступенчатый “робот” и вариатор.

Премьера Hyundai Alcazar состоится 6 апреля, а старт продаж модели на индийском рынке ожидается во второй половине 2021 года. Новинка заявлена, как глобальная модель.

Фото: тизерные изображения Hyundai Alcazar / Hyundai