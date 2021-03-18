Також південнокорейський виробник оприлюднив деякі технічні подробиці.

На офіційних знімках мінівен показаний у двох виконаннях – звичайному та топовому Staria Premium.

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Стверджується, що дизайн мінівена створювався задом-наперед – спочатку був розроблений інтер’єр, а вже від нього утворені лінії кузову та сформована зовнішність. Повідомляється, що натхненням для дизайнерів стали лаунж-зони круїзних лайнерів, космічні кораблі і традиційна корейська архітектура Ханок з характерною для неї гармонією між внутрішнім і зовнішнім простором.

Hyundai описує новинку, поляризуючи її на цілу лінійку автомобілів. Мінівен Staria буде доступний у версіях для комерційного і приватного використання, з салоном на 2–11 посадочних місць. На фото можна побачити виконання Staria і Staria Premium з багатшим оснащенням і розкішною обробкою.

У семимісного виконання Staria Premium є комфортні роздільні крісла на другому ряду, а у дев’ятимісному салоні можна розвернути крісла другого ряду на 180 градусів. Фонове підсвічування пропонує на вибір 64 відтінків і підсвічує двері, підлогу і багажник.

Зовні Staria виглядає надзвичайно ефектно, завдяки світлодіодній оптиці, панорамному бічному склінню та великим колісним дискам – у версії Premium вони 18-дюймові.

Більше деталей про “зірковий” мінівен Staria розробники обіцяють розкрити найближчим часом, а повноцінна прем’єра нового мінівена Hyundai відбудеться у першій половині цього року.

Фото: Hyundai Staria та Staria Premium / Hyundai