Також південнокорейський виробник оприлюднив деякі технічні подробиці.
На офіційних знімках мінівен показаний у двох виконаннях – звичайному та топовому Staria Premium.
Дивіться також: Українська компанія Atlas з Дніпра показала свій унікальний всюдихід
Стверджується, що дизайн мінівена створювався задом-наперед – спочатку був розроблений інтер’єр, а вже від нього утворені лінії кузову та сформована зовнішність. Повідомляється, що натхненням для дизайнерів стали лаунж-зони круїзних лайнерів, космічні кораблі і традиційна корейська архітектура Ханок з характерною для неї гармонією між внутрішнім і зовнішнім простором.
Hyundai описує новинку, поляризуючи її на цілу лінійку автомобілів. Мінівен Staria буде доступний у версіях для комерційного і приватного використання, з салоном на 2–11 посадочних місць. На фото можна побачити виконання Staria і Staria Premium з багатшим оснащенням і розкішною обробкою.
У семимісного виконання Staria Premium є комфортні роздільні крісла на другому ряду, а у дев’ятимісному салоні можна розвернути крісла другого ряду на 180 градусів. Фонове підсвічування пропонує на вибір 64 відтінків і підсвічує двері, підлогу і багажник.
Зовні Staria виглядає надзвичайно ефектно, завдяки світлодіодній оптиці, панорамному бічному склінню та великим колісним дискам – у версії Premium вони 18-дюймові.
Більше деталей про “зірковий” мінівен Staria розробники обіцяють розкрити найближчим часом, а повноцінна прем’єра нового мінівена Hyundai відбудеться у першій половині цього року.
Фото: Hyundai Staria та Staria Premium / Hyundai