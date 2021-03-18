Также южнокорейский производитель обнародовал некоторые технические подробности.

На официальных снимках минивэн показан в двух исполнениях – обычном и топовом Staria Premium.

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Утверждается, что дизайн минивэна создавался задом-наперед – сначала был разработан интерьер, а уже от него образованы линии кузова и сформирована внешность. Сообщается, что вдохновением для дизайнеров стали лаунж-зоны круизных лайнеров, космические корабли и традиционная корейская архитектура Ханок с характерной для нее гармонией между внутренним и внешним пространством.

Hyundai описывает новинку, поляризуя ее на целую линейку автомобилей. Минивэн Staria будет доступен в версиях для коммерческого и частного использования, с салоном на 2–11 посадочных мест. На фото можно увидеть исполнение Staria и Staria Premium с богатым оснащением и роскошной отделкой.

У семиместного исполнения Staria Premium есть комфортные раздельные кресла на втором ряду, а в девятиместном салоне можно развернуть кресла второго ряда на 180 градусов. Фоновая подсветка предлагает на выбор 64 оттенков и подсвечивает двери, пол и багажник.

Внешне Staria выглядит чрезвычайно эффектно благодаря светодиодной оптике, панорамном боковому остеклению и большим колесным дискам – в версии Premium они 18-дюймовые.

Больше деталей о "звездном" минивэне Staria разработчики обещают раскрыть в ближайшее время, а полноценная премьера нового минивэна Hyundai состоится в первой половине этого года.

Фото: Hyundai Staria и Staria Premium / Hyundai