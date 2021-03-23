На официальных студийных фото Staria выглядел потрясающе эффектно. Машина на видео из Южной Кореи выглядит не так презентабельно без фирменного комплекта стайлинга.

На прошлой неделе бренд Hyundai представил минивэн Staria, описывая его, как "ориентированній на будущее, инновационный внешний вид, напоминающий космический корабль". И хотя порой трудно соглашаться с маркетинговым языком, используемым в отрасли, но это краткое описание кажется достаточно точным.

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Hyundai Staria, к сожалению, разработан только для внутреннего рынка. Производитель обнародовал только фотографии минивэна, не раскрывая его технических характеристик. Официальные фотографии на самом деле не давали понять даже габаритов "Старии". При этом известно, что в минивэне будут места для 11 пассажиров в максимальной конфигурации, или более комфортное исполнение с меньшим количеством кресел.

Фото: Hyundai Staria / Hyundai

Очевидно, что он большой, а в этом видео от carreport 카 리포트 tv можно увидеть его рядом с предыдущим поколением Hyundai Tucson. Рекомендуем просмотр видео с включенными функциями Субтитры и Перевод субтитров.

Производитель демонстрировал машину в комплектации высокого уровня Premium с изысканной решеткой радиатора, полноценными светодиодными фарами и особыми 18-дюймовыми колесами. В видео, однако, Staria, кажется, представленной в классом ниже с несколько странным двухцветным кузовом и небольшими колесами. Интерьер не имеет шикарной коричневой кожи дебютного автомобиля, но все равно выглядит красиво и практично.