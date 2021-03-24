Покупатели смогут выбирать между традиционным 3,5-литровым V6 мощностью 296 сил или таким же мотором, что работает на пропане и имеет отдачу 237 лошадиных сил. Альтернативой будут 2,5-литровый турбомотор на 198 "лошадей" и 1,6-литровый T-GDI, мощность которого не названа.

Компания Kia представила преемника модели K7 / Cadenza – большой седан K8. Продажи в Южной Корее начнутся уже в апреле, а к концу года новинка появится и на других рынках.

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Kia K8 отличается модерновым дизайном кузова и интерьера, выполненными в новой стилистической манере. Кроме того, седан стал первым носителем нового логотипа Kia.

Седан будут предлагать с четырьмя моторами на выбор. Базовым агрегатом для K8 станет обновленная версия 1,6-литрового турбомотора T-GDI с непосредственным впрыском топлива. Характеристики производитель не обнародовал. Следующим будет 2,5-литровый мотор с отдачей в 198 лошадиных сил и 258 ньютон-метров крутящего момента. Топовый 3,5-литровый агрегат Smartstream будет доступен в двух версиях: на бензине и на газе. Бензиновый мотор развивает 300 лошадиных сил и 359 ньютон-метров крутящего момента, а двигатель на пропане – 240 сил и 314 ньютон-метров.

Все моторы, кроме базового, работают в паре с 8-скоростным “автоматом”, а версия с самым мощным мотором будет доступна с системой полного привода с муфтой на задней оси. У остальных версий будет передний привод.

Kia K8 получил новейшую версию системы помощи водителю Drive Wise. В нее вошли система предотвращения фронтальных столкновений, интеллектуальный круиз-контроль, получающий информацию навигатора в реальном времени и ассистент движения по магистралям. Также есть камеры кругового обзора, парковочный ассистент, позволяющий дистанционно парковать автомобиль, и девять подушек безопасности.

Седан получил “умное” водительское кресло Ergo Motion Seat с особым режимом “комфортного потягивание” – воздушные мешочки в области спины и бедер создают эффект потягивания сидя. В режиме “Спорт” и на высоких скоростях активируется особый режим для кресел, который обеспечивает максимальное прилегание сиденья к телу водителя. Еще один режим под названием “ассистент посадки” призван сделать сидение комфортнее в длительных поездках.

Кресло переднего пассажира с электроприводом регулируется в восьми направлениях, все сиденья оснащены вентиляцией и подогревом, разработчики говорят о непревзойденную шумоизоляцию. Повысить комфорт позволят трехзонный климат-контроль, отдельный блок мультимедийной системы и USB-разъем для пассажиров второго ряда.

Водитель снабжен цифровой панелью приборов на 12-дюймовом изогнутом экране, а в центре передней панели размещен дисплей мультимедийной системы такого же размера. За звук отвечает аудиосистема Meridian с 14 динамиками и объемным звучанием. Также имеется проекционный дисплей диагональю 12 дюймов.

Фото: Kia K8 / Kia