У топового виконання абсолютно нового електрокара навіть є диференціал обмеженного ковзання.
Первый самостоятельный электрокар Kia визуально близок к кроссоверам, однако по характеристикам больше соответствует классу спорткаров.
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Kia показала EV6 пару недель назад, но без обнародования технических характеристик. EV6 является символом нового бренда Kia и первым батарейным электрокаром, построенным на новой платформе для таких машин. Теперь производитель раскрыл все подробности, а также дополнительные изображения, изображающие GT-Line и GT-линейку.
EV6 GT использует двойные электродвигатели с суммарной мощностью 577 лошадиных сил (430 киловатт) и огромным мгновенным крутящим моментом в 740 ньютон-метров. EV6 GT разгоняется от 0 до 100 километров в час за 3,5 секунды с максимальной скоростью 260 километров в час.
Kia предлагает несколько конфигураций силовых агрегатов с нулевым уровнем выбросов и батарей с максимальным запасом хода более 510 километров. Сверхбыстрая 800-вольтного зарядка от 10 до 80 процентов всего за 18 минут; заряд на 100 километров пробега менее чем за 4,5 минуты. Самый маленький аккумулятор – на 58 киловатт-часов, а версия GT, с постоянным полным приводом и электронным дифференциалом с ограниченным скольжением, доступна исключительно с самой большой батареей на 77,4 киловат-часа.
Подобно Hyundai Ioniq 5, новий Kia EV6 может подавать энергию со своих аккумуляторов на внешние устройства. Kia заявляет, что может одновременно питать 55-дюймовый телевизор более 24 часов. Кроме того, EV6 может заряжать аккумулятор другого электромобиля.
Фото: Kia EV6 EV6 GT-Line та EV6 GT / Kia
Усовершенствованная система помощи водителю включает систему помощи на дороге второго поколения (Highway Driving Assist 2) и дистанционную умную помощь при парковке (Remote Smart Parking Assist).
Новая архитектура обеспечивает просторный интерьер и высокотехнологичные функции для интуитивного использования. Интерьер предлагает не только пространство, но и комфорт и цифровую технологичность. Широкий изогнутый дисплей на передней панели сочетает приборы и информационно-развлекательный комплекс с навигацией. Блок управления климатом также оснащен тактильными кнопками. Сиденья водителя и переднего пассажира обиты материалом из переработанного пластика.
|
Kia EV6 2021
|
|
EV6
|
EV6 GT-line
|
EV6 GT
|
Колесная база
|
2,900 mm
|
2,900 mm
|
2,900 mm
|
Длина
|
4,680 mm
|
4,695 mm
|
4,695 mm
|
Ширина
|
1,880 mm
|
1,890 mm
|
1,890 mm
|
Высота
|
1,550 mm
|
1,550 mm
|
1,545 mm
|
Грузовое пространство
|
передний/задний багажник
*EV6 / EV6 GT-line
|
520 литров
1300 литров (*когда второй ряд кресел складной)
|
передний багажник
|
52 литра (2WD) або 20 литров (AWD)
|
Продуктивность
|
Платформа
|
Electric-Global Modular Platform
|
EV6
|
Long Range.
|
AWD
|
Мощность
|
239 кВт (передний и задний электромоторы)
|
Крутящий момент
|
605 Нм (передний и задний электромоторы)
|
2WD
|
Мощность
|
168 кВт – задний
|
Крутящий момент
|
350 Нм – задний
|
EV6
GT-line
|
Standard Range
|
AWD
|
Power
|
173 кВт (передний и задний электромоторы)
|
Torque
|
605 Нм (передний и задний электромоторы)
|
2WD
|
Power
|
125 кВт задний
|
Torque
|
350 Нм задний
|
EV6
GT
|
Long Range
|
AWD
|
Power
|
430 кВт (передний и задний электромоторы)
|
Torque
|
740 Нм (передний и задний электромоторы)
|
Особенности
|
Поддержка зарядной инфраструктуры
|
400 вольт та 800 вольт (без дополнительных адапторов)
|
Ультрабыстрая зарядка 800 вольт
|
От 10% до 80% за 18 минут зарядка
100 километров хода (WLTP) за 4,5 минуты заряда
Kia будет выпускать EV6 на домашнем заводе в Южной Корее, машины начнут сходить с конвейера во второй половине года. На некоторых рынках возможность бронирования открывается уже сегодня.