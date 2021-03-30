У топового виконання абсолютно нового електрокара навіть є диференціал обмеженного ковзання.

Первый самостоятельный электрокар Kia визуально близок к кроссоверам, однако по характеристикам больше соответствует классу спорткаров.

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Kia показала EV6 пару недель назад, но без обнародования технических характеристик. EV6 является символом нового бренда Kia и первым батарейным электрокаром, построенным на новой платформе для таких машин. Теперь производитель раскрыл все подробности, а также дополнительные изображения, изображающие GT-Line и GT-линейку.

EV6 GT использует двойные электродвигатели с суммарной мощностью 577 лошадиных сил (430 киловатт) и огромным мгновенным крутящим моментом в 740 ньютон-метров. EV6 GT разгоняется от 0 до 100 километров в час за 3,5 секунды с максимальной скоростью 260 километров в час.

Kia предлагает несколько конфигураций силовых агрегатов с нулевым уровнем выбросов и батарей с максимальным запасом хода более 510 километров. Сверхбыстрая 800-вольтного зарядка от 10 до 80 процентов всего за 18 минут; заряд на 100 километров пробега менее чем за 4,5 минуты. Самый маленький аккумулятор – на 58 киловатт-часов, а версия GT, с постоянным полным приводом и электронным дифференциалом с ограниченным скольжением, доступна исключительно с самой большой батареей на 77,4 киловат-часа.

Подобно Hyundai Ioniq 5, новий Kia EV6 может подавать энергию со своих аккумуляторов на внешние устройства. Kia заявляет, что может одновременно питать 55-дюймовый телевизор более 24 часов. Кроме того, EV6 может заряжать аккумулятор другого электромобиля.

Фото: Kia EV6 EV6 GT-Line та EV6 GT / Kia

Усовершенствованная система помощи водителю включает систему помощи на дороге второго поколения (Highway Driving Assist 2) и дистанционную умную помощь при парковке (Remote Smart Parking Assist).

Новая архитектура обеспечивает просторный интерьер и высокотехнологичные функции для интуитивного использования. Интерьер предлагает не только пространство, но и комфорт и цифровую технологичность. Широкий изогнутый дисплей на передней панели сочетает приборы и информационно-развлекательный комплекс с навигацией. Блок управления климатом также оснащен тактильными кнопками. Сиденья водителя и переднего пассажира обиты материалом из переработанного пластика.

Kia EV6 2021 EV6 EV6 GT-line EV6 GT Колесная база 2,900 mm 2,900 mm 2,900 mm Длина 4,680 mm 4,695 mm 4,695 mm Ширина 1,880 mm 1,890 mm 1,890 mm Высота 1,550 mm 1,550 mm 1,545 mm Грузовое пространство передний/задний багажник *EV6 / EV6 GT-line 520 литров 1300 литров (*когда второй ряд кресел складной) передний багажник 52 литра (2WD) або 20 литров (AWD) Продуктивность Платформа Electric-Global Modular Platform EV6 Long Range.

Бат: 77.4 кВт-год AWD Мощность 239 кВт (передний и задний электромоторы) Крутящий момент 605 Нм (передний и задний электромоторы) 2WD Мощность 168 кВт – задний Крутящий момент 350 Нм – задний EV6 GT-line Standard Range

Бат: 58.0 кВт-год AWD Power 173 кВт (передний и задний электромоторы) Torque 605 Нм (передний и задний электромоторы) 2WD Power 125 кВт задний Torque 350 Нм задний EV6 GT Long Range

Бат: 77.4 кВт-год AWD Power 430 кВт (передний и задний электромоторы) Torque 740 Нм (передний и задний электромоторы) Особенности Поддержка зарядной инфраструктуры 400 вольт та 800 вольт (без дополнительных адапторов) Ультрабыстрая зарядка 800 вольт От 10% до 80% за 18 минут зарядка 100 километров хода (WLTP) за 4,5 минуты заряда

Kia будет выпускать EV6 на домашнем заводе в Южной Корее, машины начнут сходить с конвейера во второй половине года. На некоторых рынках возможность бронирования открывается уже сегодня.