Как и Hyundai Ioniq 5, электрокар Kia EV6 уже оказывается достаточно популярным на своем внутреннем рынке.

За 24 часа после открытия возможности бронирования для EV6 в Южной Корее, производитель получил 21 000 бронирований, сообщает Insideevs.

Это очень похоже на Ioniq 5, поскольку Hyundai за первые сутки собрал в Южной Корее 23 760 бронирований.

Также интересно: Toyota представила миниатюрный кроссовер для приключений Yaris Cross Adventure

Речь идет о бронировании в Интернете, а не фактических заказах с оплатой. Kia еще не раскрыла, сколько бронирований было получено по всей Европе, но Hyundai получил лишь 236 000 запросов на Ioniq 5 на Старом континенте, поэтому от EV6 можно ожидать подобных результатов.

Клиенты в Европе могут заказать EV6, разместив депозит в размере 100 евро. Европейские книги заказы будут официально открыты в мае, а первые поставки начнутся в сентябре.

Европейским потребителям EV6 будет предложен в базовом исполнении, версиях GT-line и GT. При бронировании автомобиля до 30 апреля и приобретении до 31 декабря, покупатели получат бесплатный доступ к сети зарядки Ionity в течение года, а также будут иметь годовой подпиской на KiaCharge, которая включает 210 000 пунктов зарядки по всему континенту.