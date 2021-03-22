На популярному аукціоні Copart можна знайти не менше шести оголошень про торги за розбиті позашляховики, які лиш нещодавно почали прибувати до покупців.

Машини, які з’явилися на Copart, мають усі шанси опинитись в Україні, бути відремонтованими і проданими швидше, ніж до нас прибудуть дилерські машини.

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Віднедавна аукціон Copart підвищив комісії і водночас понизив статус багатьох українських компаній, які привозили авто зі США в Україну. Тим не менш, популярність “битків” зі США все ще дуже висока, оскільки у лютому цього року вживані авто зайняли 81% українського авторинку.

Свіжі машини, що першими з’являються на ринку США, відносяться до популярної категорії автомобілів, які імпортують до України. У лютому на “Копарт” з’явились перші розбиті Nissan Rogue (X-Trail) нового покоління, а гарячою пропозицією цього місяця стали Ford Bronco Sport 2021. Тим більше, що Ford не планує поставляти Bronco до Європи.

На сайті містяться оголошення про продаж шести Bronco та Bronco Sport. Пошкодження, завдані їм, різняться, але кожен, хто хотів би отримати оригінальні деталі для позашляховика, може придбати машину дешево та пустити її на запчастини.

Наразі перший приклад, виставлений на аукціон, знаходиться в Чикаго. Він має абсолютно цілу передню частину, пробіг усього 1530 кілометрів (951 миля) на одометрі та статус “salvage”, що означає придатність для відновлення. Пошкодження Bronco Sport обмежені кормою, що означає, що 1,5-літровий трициліндровий двигун з турбонаддувом все ще повинен бути у справному робочому стані. Інтер’єр також позбавлений видимих ​​пошкоджень.

Найбільш пошкоджена чорна модель Bronco – позашляховик був у вогні та перекидався. Дуже мало його частин можна відновити.

На аукціон вирушають дві інші моделі Bronco Sport: одна, пофарбована в чорний колір, має лише 2272 кілометрів (1412 миль) на одометрі, а також сірий, з пробігом 1372 кілометри (853 милі) та серйозними пошкодженнями фронтальної частини.

Ще пара “Бронко” продається у Чикаго та Пітсбурзі, в обох пробіг менше 500 кілометрів, однак пошкодження можуть торкатись моторів.

Фото: розбитіі Ford Bronco та Bronco Sport на аукціоні Copart / Copart