На популярном аукционе Copart можно найти не менее шести объявлений о торгах по разбитым внедорожникам, которые лишь недавно начали прибывать к покупателям.

Машины, которые появились на Copart, имеют все шансы оказаться в Украине, быть отремонтированными и проданными, быстрее, чем к нам прибудут дилерские машины.

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Недавно аукцион Copart повысил комиссии и одновременно снизил статус многих украинских компаний, которые привозили автомобили из США в Украину. Тем не менее, популярность “битка” из США все еще очень высока, поскольку в феврале этого года подержанные автомобили заняли 81% украинского авторынка.

Свежие машины, которые первыми появляются на рынке США, относятся к популярной категории автомобилей, которые импортируют в Украину. В феврале на "Копарт" появились первые разбитые Nissan Rogue (X-Trail) нового поколения, а горячим предложением в этом месяце стали Ford Bronco Sport 2021. Тем более, что Ford не планирует поставлять Bronco в Европу.

На сайте содержатся объявления о продаже шести Bronco и Bronco Sport. Повреждения, нанесенные им, отличаются, но каждый, кто хотел бы получить оригинальные детали для внедорожника, может приобрести машину дешево и пустить ее на запчасти.

Сейчас первый пример, выставленный на аукцион, находится в Чикаго. У него абсолютно целая передняя часть, пробег всего 1530 км (951 миль) на одометре и статус "salvage", что означает пригодность для восстановления. Повреждение Bronco Sport ограничены кормой, что означает, что 1,5-литровый трехцилиндровый двигатель с турбонаддувом все еще должен быть в исправном рабочем состоянии. Интерьер также лишен видимых повреждений.

Наиболее повреждена черная модель Bronco – внедорожник был в огне и кувыркался. Очень мало его частей можно восстановить.

На аукцион отправляются две другие модели Bronco Sport: одна, окрашена в черный цвет, имеет только 2272 километров (1412 миль) на одометре, а также серый, с пробегом 1372 километра (853 мили) и серьезными повреждениями передней части.

Еще пара "Бронко" продается в Чикаго и Питтсбурге, у обоих пробег менее 500 километров, однако повреждения могут касаться моторов.

Фото: розбитые Ford Bronco и Bronco Sport на аукционе Copart / Copart