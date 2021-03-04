Украинцы продолжают отдавать предпочтение бывшим в употреблении авто из-за рубежа. Новые автомобили из салонов выбирает менее 20% украинцев.

В феврале свою первую регистрацию в Украине прошли почти 33,7 тысяч легковых авто, из которых 27,4 тыс. шт. были импортированные автомобили с пробегом. В результате растаможенные машины, бывшие в эксплуатации охватили более 81% первичного рынка легковых авто.

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Наиболее популярной маркой в ​​растаможенном секонд-хенде в прошлом месяце был Volkswagen. В феврале украинские номера успели получить 4599 подержанных Фольксвагенов. На втором месте Ford, за месяц 2609 бывших в употреблении авто этой марки прошли свою первую регистрацию в Украине. Автомобили французской марки Renault показали третий результат – 2233 машины.

Четвертое место у Skoda, на автомобилях с пробегом этой марки свой выбор остановили 2173 украинцев. Замыкает пятерку самых популярных марок февраля Hyundai – 1775 автомобилей, которые поменяли свои иностранные номера на украинские.

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли почти 53 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввозимых из-за рубежа, что в 4,4 раза больше реализации новых машин за тот же период.