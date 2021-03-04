Українці продовжують віддавати перевагу вживаним авто з-закордону. Нові автомобілі з салонів вибирає менше 20% українців.

У лютому свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 33,7 тис. легкових авто, з яких 27,4 тисяч – автомобілі з пробігом. У результаті розмитнені машини, що були в експлуатації, охопили понад 81% первинного ринку легкових авто.

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Найбільш популярною маркою у розмитненому секонд-хенді в минулому місяці був Volkswagen. У лютому українські номери встигли отримати 4599 уживаних Фольксвагенів. На другому місці – Ford, за місяць 2609 вживаних авто цієї марки пройшли свою першу реєстрацію в Україні. Автомобілі французької марки Renault показали третій результат – 2233 машини.

Четверте місце у Skoda, на автомобілях з пробігом цієї марки свій вибір зупинили 2173 українця. Замикає п’ятірку найпопулярніших марок лютого Hyundai – 1775 автомобілів якої поміняли свої іноземні номери на українські.

Всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 53 тис. уживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону, що в 4,4 рази більше реалізації нових машин за той самий період.