За місяць українці придбали 6,3 тис. нових авто.

У лютому українці придбали та зареєстрували 6 336 нових легкових автомобілів, що на 9% менше ніж торік, повідомляє Укравтопром.

Читайте також: Авторинок ЄС в січні зменшився на чверть

У порівнянні з попереднім місяцем споживча активність на авторинку зросла на 10 відсотків. Але, нагадаємо, що у січні півмісяця діяли посилені карантинні обмеження у роботі автосалонів.

Найбільшу кількість покупців в минулому місяці привернула до себе японська марка Toyota. В результаті лютневий показник Toyota – 882 реєстрації. Від свого лютневого результату минулого року Тойота відстала на 19 відсотків.

Другою за кількістю отриманих номерів (863 шт.) була марка Renault, яка недобрала 29% до показника річної давнини. Skoda додала майже 26% у лютневих продажах та закінчила місяць на відмітці 462 проданих автомобіля, що дозволило посісти їй третю сходинку рейтингу нових легкових авто. На четвертому місці Kia з результатом 417 зареєстрованих продажів (-13%). Замикає лідерську п’ятірку лютого Hyundai – 334 авто цієї корейської марки отримали українську реєстрацію (-6%).

Бестселером останнього зимового місяця на українському ринку нових легковиків став автомобіль Toyota RAV4, який обрали 404 покупця. Всього з початку року в Україні було зареєстровано 12,1 тис. нових легкових автомобілів, що на 14% менше ніж за аналогічний період 2020 року.