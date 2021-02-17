У січні 2021 року ринок легкових автомобілів в ЄС продемонстрував прискорене зниження, оскільки обмеження, пов’язані з COVID-19, продовжували чинити сильний тиск на продажі.

Крім того, на багатьох ринках було на один робочий день менше, ніж в січні 2020 року. Цей негативний календарний ефект, очевидно, також вплинув на реєстрації в минулому місяці. В результаті реєстрації нових автомобілів впали на 24,0% з 956 447 одиниць в січні 2020 року до 726 491 одиниць в цьому році, що є найнижчим показником за січень за всю історію спостережень.

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Майже всі 27 ринків ЄС минулого місяця понесли двозначні збитки, включаючи три з чотирьох основних: Іспанія постраждала найбільше (-51,5%), за нею йдуть Німеччина (-31,1%) і Італія (-14,0%) . З невеликим падінням на 5,8% Франція показала кращі результати серед основних ринків. Фактично, Швеція (+22,5%) і Франція були єдиними країнами ЄС, які не показали двозначного зниження в січні.

Перше місце серед країн за кількістю реєстрацій нових легкових автомобілів зберегла за собою Німеччина – 169754 авто. На другому місці Італія, де в листопаді було зареєстровано 134001 авто. Замикає лідерську трійку Франція, де було реалізовано 126380 нових легкових автомобілів.

Що стосується європейських виробників, то перший рядок традиційно посідає VW Group, яка протягом місяця реалізувала на ринках ЄС 186 889 авто, при цьому падіння склало 26,8% в порівнянні з торішнім січнем. На другому місці STELLANTIS (утворена в результаті злиття FSA і PSA Group) з результатом 164 575 проданих автомобілів, що на 26,1% менше показника річної давності. І третій результат у RENAULT Group – 74 132 шт. (Падіння 21,6%)