В январе 2021 года рынок легковых автомобилей в ЕС продемонстрировал ускоренное снижение, поскольку ограничения, связанные с COVID-19, продолжали оказывать сильное давление на продажи.

Кроме того, на многих рынках было на один рабочий день меньше, чем в январе 2020 года. Этот негативный эффект календаря, по-видимому, также повлиял на регистрацию в прошлом месяце. В результате регистрации новых автомобилей упали на 24,0% с 956 447 единиц в январе 2020 года до 726 491 единиц в этом году, что является самым низким показателем за январь за всю историю наблюдений.

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Почти все 27 рынков ЕС в прошлом месяце понесли двузначные убытки, включая три из четырех основных: Испания пострадала больше всего (-51,5%), за ней идут Германия (-31,1%) и Италия (-14,0%). С небольшим падением на 5,8% Франция показала лучшие результаты среди основных рынков. Фактически, Швеция (+22,5%) и Франция были единственными странами ЕС, которые не показали двузначного снижения в январе.

Первое место среди стран по количеству регистраций новых легковых автомобилей сохранила за собой Германия – 169754 авто. На втором месте Италия, где в ноябре было зарегистрировано 134001 авто. Замыкает лидерскую тройку Франция, где было реализовано 126 380 новых легковых автомобилей.

Что касается европейских производителей, то первую строчку традиционно занимает VW Group, которая в течение месяца реализовала на рынках ЕС 186 889 авто, при этом падение составило 26,8% по сравнению с прошлогодним январем. На втором месте STELLANTIS (образована в результате слияния FSA и PSA Group) с результатом 164 575 проданных автомобилей, что на 26,1% меньше показателя годичной давности. И третий результат у RENAULT Group – 74 132 шт. (Падение 21,6%).