Украинцы все меньше интересуются электромобилями. Спрос на них упал настолько, что фаворит многолетнего рейтинга Nissan Leaf потерял лидерство.

В январе украинцы приобрели и зарегистрировали 502 автомобиля на электротяге, что на 21% меньше, чем в прошлом году, сообщает Укравтопром. Из этого количества легковых электромобилей было 469 шт., а 33 авто – коммерческие.

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Доля новых машин на январском рынке легковых электромобилей составила почти 10% против 6% в 2020 г. Самым популярным легковым автомобилем на рынке полностью электрических авто стал Chevrolet Bolt, который сбросил Nissan Leaf, многолетнего лидера, на второе место. В январе за Chevrolet Bolt своими кошельками проголосовали 133 автомобилиста, в то время как за Nissan Leaf только 107.

Продолжили список январской пятерки самых популярных электрокаров в Украине представители марки Tesla: Model 3 – 34 шт., Model S – 24 шт. и Model X – 21 шт. В коммерческом сегменте рынка новыми были только 2 автомобиля и оба модели MAN eTGE. А самым востребованным автомобилем среди коммерческих машин на аккумуляторных источниках питания остается Renault Kangoo Z.E. За месяц 26 электрических Kangoo (все с пробегом) пополнили украинский автопарк.