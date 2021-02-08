В мире продано 2 млн 141 тысяча электромобилей. Почти каждый четвертый электромобиль сделан Tesla.

EV Sales представил статистику продаж электромобилей во всем мире за 2020 год. Всего было продано 2 миллиона 141 тысяча 311 машин. Издание не уточняет, насколько выросли продажи относительно 2019 года, но учитывая, что реализация компании Tesla увеличилась на 36%, а ее рыночная доля не изменилась, логично предположить, что и весь рынок вырос на те же 36%.

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Tesla остается лидером среди производителей электромобилей с долей в 23% и результатом продаж в 499 тысяч 535 машин. Интересно, что сама компания в январе утверждала, что поставила клиентам на 15 автомобилей больше, но оговаривалась, что эта цифра нуждается в уточнении.

На второе место вышел китайский концерн SAIC, занявший 11% рынка. Есть предположение, что успех связан с высоким спросом в Китае на компактный и очень доступный электрокар Wuling Hongguang, который выпускается совместно с General Motors.

Почти столько же машин, сколько и SAIC продала группа Volkswagen. А вот некогда успешный альянс Renault Nissan опустился на четвертое место. Если считать электромобили вместе с гибридами, то здесь за год было продано 3 миллиона 124 тысячи 793 машины. Лидирует по-прежнему Tesla, но за счет гибридов Volkswagen поднялся на вторую строчку. Кроме того в пятерку лучших вошел концерн BMW.