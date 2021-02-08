Hyundai подтвердила прекращение переговоров с Apple по поводу производства электромобиля

В прошлом месяце автомобилестроительная компания Hyundai Motor подтвердила, что ведет переговоры с Apple по поводу реализации амбициозного проекта технологического гиганта — автономного транспортного средства под названием Apple Car. Ожидалось, что до конца марта этого года обе компании заключат сделку по его производству. Но несколько дней назад в Сети появилась информация о том, что компании приостановили переговоры. Теперь одна из них подтвердила это официально.

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Компании Hyundai и Kia подтвердили, что завершили переговоры с Apple, касающихся производства будущего автономного транспортного средства технологического гиганта. В нормативной документации Hyundai и Kia также заявили, что получили запросы от нескольких подразделений о разработке беспилотников, но решение не было принято, поскольку переговоры находились на ранней стадии.

В ходе переговоров с Apple было высказано предположение, что Hyundai перенесет производство Apple Car в Соединенные Штаты. К 2024 году завод должен был выпустить 100 000 автомобилей.

Хотя переговоры с Hyundai и Kia завершились без заключения соглашения об общении Apple с другими компании пока ничего неизвестно. Предположительно, Apple ведет переговоры с шестью другими компаниями, в том числе японскими автопроизводителями, акции которых выросли на фоне этих слухов.

Судя по предыдущим отчетам, Apple планирует запустить производство автомобилей к 2024 году. Однако некоторые отчеты показывают, что Apple Car будет запущен в производство через 5-7 лет.