Apple планирует инвестировать 3,6 миллиарда долларов в Kia Motors в рамках запланированного производственного партнерства между двумя компаниями.

Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на корейский источник DongA Ilbo. Сообщается, что Apple и Kia (дочерняя компания Hyundai), приходят к производственным соглашениям, в рамках которых автопроизводитель займется выпуском Apple Car на своем американском предприятии, расположенном в Джорджии.

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Соглашение между компаниями может быть подписано 17 февраля. Все эти действия направлены на анонс электромобиля в 2024 году. По словам источника, Apple и Kia планируют производить 100 тысяч автомобилей в год.

Ранее партнерство между Apple и Hyundai было достаточно загадочным. В январе этого года издание Korea IT News сообщило, что электрокары для Apple скорее всего будут проводиться на заводе Kia в Джорджии. Сначала в Hyundai подтвердили слухи о переговорах с Apple, но позже в заявлении для прессы было устранено упоминание об Apple.

Аналитик Минг-Чи Куо сообщил, что обе компании планируют сотрудничать, а в производстве Apple Car будет использована платформа автомобиля Hyundai E-GMP. Куо считает, что электрокар представят не раньше 2025 года, поскольку запуск может быть отложен.