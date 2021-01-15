Новый кроссовер BMW iX станет первым серийным автомобилем в мире с поддержкой продвинутой версии технологии Apple Car Key.

BMW стала первым автопроизводителем, который предложил клиентам использовать iPhone в качестве цифрового автомобильного ключа Digital Key – об этом было объявлено летом 2020 года. Но теперь компания пошла дальше и анонсировала продвинутую версию цифрового ключа, названную Digital Key Plus.

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Главное отличие Digital Key Plus от "простого" Digital Key в поддержке технологии Ultra Wideband (UWB), которая помогает объектам определять местонахождение друг друга в пространстве, используя очень небольшое количество энергии. Она доступна для устройств Apple с чипом U1 – iPhone 11 iPhone 12 и Apple Watch Series 6.

Для использования "Цифровых ключей" пользователь добавляет в виртуальный кошелек Apple Wallet цифровую копию автомобильного ключа. Как объяснил портал 9to5mac, с Digital Key мобильный гаджет необходимо поднести непосредственно к замку, поскольку он задействует технологию NFC, имеет ограниченный радиус действия (как пример – оплата через банковский терминал смартфоном). Однако UWB действует на большем расстоянии и лучше определяет направление, следовательно для того, чтобы разблокировать двери, смартфон можно будет даже не доставать из кармана.

BMW утверждает, что технология UWB также делает цифровой ключ более защищенным от взлома. "Новые дополнительные функции, доступные в BMW Digital Key Plus, основаны на технологии сверхширокополосной связи. Это технология цифровой радиосвязи на коротких расстояниях и высокой пропускной способностью, которая отличается исключительно точной локализацией и максимально возможной безопасностью. Точность UWB также гарантирует невозможность релейных атак, когда радиосигнал блокируется или перехватывается".

Первым автомобилем с поддержкой технологии BMW Digital Key Plus станет электромобиль BMW iX. Серийное производство модели начнется во второй половине 2021 года на заводе BMW Group в Дингольфинге, Германия.