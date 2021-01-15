Новий кросовер BMW iX стане першим серійним автомобілем в світі з підтримкою просунутої версії технології Apple Car Key.

BMW стала першим автовиробником, який запропонував клієнтам використовувати iPhone в якості цифрового автомобільного ключа Digital Key - про це було оголошено влітку 2020 року. Але тепер компанія пішла далі і анонсувала просунуту версію цифрового ключа, названу Digital Key Plus.

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Головна відмінність Digital Key Plus від “простого” Digital Key в підтримці технології Ultra Wideband (UWB), яка допомагає об'єктам визначати місцезнаходження один одного в просторі, використовуючи дуже невелику кількість енергії. Вона доступна для пристроїв Apple з чіпом U1 - iPhone 11, iPhone 12 і Apple Watch Series 6.

Для використання “Цифрових ключів” користувач додає в віртуальний гаманець Apple Wallet цифрову копію автомобільного ключа. Як пояснив портал 9to5mac, з Digital Key мобільний гаджет необхідно піднести безпосередньо до замку, оскільки він задіє технологію NFC, що має обмежений радіус дії (як приклад - оплата через банківський термінал смартфоном). Однак UWB діє на більшій відстані і краще визначає напрямок, отже для того, щоб розблокувати двері, смартфон можна буде навіть не діставати з кишені.

BMW стверджує, що технологія UWB також робить цифровий ключ більш захищеним від злому. “Нові додаткові функції, доступні в BMW Digital Key Plus, засновані на технології надширокосмугового зв'язку. Це технологія цифрового радіозв'язку на коротких відстанях і високою пропускною спроможністю, яка відрізняється виключно точною локалізацією і максимально можливої безпекою. Точність UWB також гарантує неможливість релейних атак, коли радіосигнал блокується або перехоплюється”.

Першим автомобілем з підтримкою технології BMW Digital Key Plus стане електромобіль BMW iX. Серійне виробництво моделі почнеться в другій половині 2021 року на заводі BMW Group в Дінгольфінге, Німеччина.