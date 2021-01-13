Енергоефективність двотонної баварської "баржі" склала 5,3 літри на 100 кілометрів.

Якщо дизельний велетень здатен проїхати від Лондону до Барселони без дозаправок, прощатись із дизелями ще зарано.

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З тих пір, як кілька років тому вибухнув глобальний скандал, відомий як “дизельгейт”, дизель – це брудне слово. Було виявлено, що багато двигунів із запаленням від стиснення виділяють значно більше шкідливих газів, ніж дозволено нормами. Міста почали закривати свої центральні частини для руху дизельних авто, європейці почали спродувати свої старі дизельні машини та купувати електрокари і гібриди, а виробники значно скоротили інвестиції у розробку в секторі дизелів. Та прощатись із моторами на важкому пальному ще не час, адже в поєднанні з чистою електричною енергією вони все ще можуть бути енергоефективними та відносно екологічними.

Хоча дизель втрачає популярність, деякі виробники все ще виробляють справді ефективні та динамічні дизельні двигуни. Дуже хорошим прикладом є рядний шестициліндровий мотор BMW B57. З робочим об’ємом 3,0 літра та потужністю від 265 до 400 кінських сил, залежно від кількості турбокомпресорів, він означає кращу економічність, ніж будь-яка інша версія седана 7 серії, якщо не брати до уваги плагін-гібридні моделі.

Ютубер Джо Ахілл демонструє 730d з подовженою колісною базою в дії. Англійський ентузіаст вирішив перевірити, скільки він може проїхати на своєму BMW на одному баку дизеля. Початковий план передбачав поїздку з Лондона до Барселони, але обмеження на поїздки по Європі змусили блогера намотувати милі лише у Великобританії, що не зменшує цінності експерименту.

Одного ранку Ахілл відвіз свою машину до заправної станції та залив у бак 78 літрів дизельного пального преміум-класу. Він здійснив подорож по країні, намагаючись утримувати розкішний лімузин на оптимальній швидкості – в цьому випадку приблизно 70 миль на годину (112 кілометрів на годину). Результат? Джо Ахіллу вдалося подолати більше 900 миль (1448 кілометрів) без дозаправки, а бортовий комп'ютер серії 7 показав 52,7 милі на галон (Великобританія), що становить близько 5,3 літра на 100 кілометрів.