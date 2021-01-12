Продажі дизельної версії Octavia vRS, яка має потужність 200 кінських сил та 400 Нм крутного моменту стартували у Великобританії. Ціни на базову комплектацію починаються від $43 850.

Škoda додала вже третю пропозицію силового агрегату до своєї нової лінійки Octavia vRS, представивши нову модель 2.0 TDI за ціною від 32 260 фунтів стерлінгів ($43 850). Також вперше для актуального покоління Octavia vRS став доступний повний привод.

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Octavia vRS 2.0 TDI має найпотужніший дизельний двигун, з коли-небудь пропонованих для моделі vRS. Двигун із останнього покоління силових агрегатів Škoda EVO має алюмінієвий блок циліндрів з алюмінієвими поршнями з поршневими кільцями з низьким тертям. Турбокомпресор охолоджується рідиною для поліпшення регулювання температури, а його ступінь стиснення вища, ніж у інших дизельних двигунів EVO. Потужність надходить на колеса за допомогою семиступінчастої коробки передач DSG.

Повнопривідна система розподіляє потужність за допомогою нового багатопластового зчеплення шостого покоління з електронним управлінням. Це зчеплення майже на 0,8 кг легше за попередника і є більш ефективним завдяки використанню мастила з низьким тертям, зменшенню попереднього навантаження на підшипники та вдосконаленому внутрішньому змащенню. Новий поршневий насос приводиться в дію безщітковим електродвигуном постійного струму, який має вбудований блок управління для підвищення продуктивності зчеплення, а також строку служби.

Електроніка управління системою повного приводу швидко реагує на зміну умов руху та значно покращує динаміку. Система передає частину крутного моменту на протилежне колесо, коли навантаження на внутрішнє колесо зменшується, і підтримує зчеплення.

Що стосується дизайну, моделі Octavia vRS з дизельним двигуном ідентичні своїм гібридним та бензиновим побратимам. Новинка доступна у двох варіантах кузова: ліфтбек та універсал.