Skoda опублікувала на своєму каналі в YouTube відеотізер нового кросовера, розробленого для індійського ринку. Модель назвали Kushaq.

Назва нового кросоверу - це відсилання до слова kushak з санскриту, яке перекладається як “король” або “імператор”. Прем'єра новинки відбудеться у березні, а початок продажів запланований на літо 2021 року.

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Судячи за профілем машини, який з'являється в кінці опублікованого відео, у новинки занижена лінія даху, при цьому вона не є купе-кросовером.

Автомобіль виявиться чимось середнім між субкомпактним європейським Kamiq і концептом Skoda Vision IN, представленим рік тому на автосалоні в Нью-Делі.

Модель базується на платформі MQB-A0. Повний привід для неї не передбачений конструктивно: ззаду стоїть пружна балка. Пізніше на цій же архітектурі з'явиться бюджетний седан для Індії. Його прем'єра теж очікується в нинішньому році, але назва ще не оголошена.