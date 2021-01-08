Skoda опубликовала на своем канале в YouTube видеотизер нового кроссовера, разработанного для индийского рынка. Модель назвали Kushaq.

Название нового кроссовера – это отсылка к слову kushak с санскрита, которое переводится как “король” или “император”. Премьера новинки состоится в марте, а начало продаж запланировано на лето 2021 года.

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Судя по профилю машины, который появляется в конце опубликованного видео, у новинки занижена линия крыши, при этом она не является купе-кроссовером.

Автомобиль окажется чем-то средним между субкомпактным европейским Kamiq и концептом Skoda Vision IN, представленным год назад на автосалоне в Нью-Дели.

Модель базируется на платформе MQB-A0. Полный привод для нее не предусмотрен конструктивно: сзади стоит упругая балка. Позже на этой же архитектуре появится бюджетный седан для Индии. Его премьера тоже ожидается в нынешнем году, но название еще не объявлено.