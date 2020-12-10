В первой половине 2021 года в семействе Skoda Octavia нового поколения появится удлиненная модификация под индексом Pro.

Основное отличие будущей новинки от стандартной модели заключается в колесной базе – она на 44 мм больше.

Читайте также: Skoda вывела топовые версии Octavia RS и Scout

Информация о Skoda Octavia Pro появилась в сертификационных документах, полученных совместным предприятием SAIC Volkswagen, расположенным в Китае. Судя по добавленным снимкам, удлиненная версия модели получит переделанный передний бампер в стиле “заряженного” варианта RS.

В линейке моторов тоже есть некоторые изменения: новая версия лифтбека лишилась базового ”атмосферника” MPI мощностью 113 л.с. Два других агрегата – турбированные TSI объемом 1,2 и 1,4 литра остались в гамме. Их мощность соответственно 116 и 150 л.с. Коробки передач: 6-ступенчатая “механика” и 7-скоростной “робот” DSG.

Традиционно удлиненные версии моделей являются локально ориентированными для китайского рынка и будут продаваться только там.