Чешский автопроизводитель полностью укомплектовал линейку модели Octavia четвертого поколения, дополнив ее спортивной и внедорожной версиями.

Фактически, линейку Octavia пополнило не две, а три новые машины, поскольку Octavia RS доступна в двух типах кузова.

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Новые модели Octavia имеют улучшенные технологии безопасности, новые системы помощи водителю, повышенный комфорт и современные возможности подключения. Кроме того, для новинок доступен широкий выбор силовых агрегатов, а также возможность выбора кузова – лифтбек или универсал.

Skoda Octavia RS iV – первая модель RS с гибридным приводом, теперь предлагается как с бензиновым, так и с дизельным электрифицированными моторами. Базовая Octavia RS оснащается мотором 2.0 TDI нового поколения EVO с отдачей в 200 л.с. и поставляется с передним или полным приводом.

Модификация EVO 2.0 TSI на основе бензинового турбомотора имеет мощность 245 л.с. и сочетается с передним приводом. Посмотрите, как такая 245-сильная “Октавия” разгоняется до максимума на немецком автобане.

Новый Octavia Scout предлагает выбор из пяти дизельных или бензиновых двигателей, включая умеренный гибрид на основе мотора 1,5 TSI.

Octavia RS и Scout получили все обновления, доступные четвертому поколению Skoda Octavia. В частности, новинки получили систему предотвращения столкновений, помощи при повороте, предупреждения о выезде (доступна с весны 2021 года), Side Assist и Front Assist.

Фото: Skoda Octavia RS, Octavia Combi RS та Octavia Scout / Skoda