Чеський автовиробник повністю вкомплектував лінійку моделі Octavia четвертого покоління, доповнивши її спортивною та позашляховою версіями.

Фактично, лінійку Octavia поповнило не дві, а три нові машини, оскільки Octavia RS доступна у двох типах кузову.

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Нові моделі Octavia мають покращені технології безпеки, нові системи допомоги водію, підвищений комфорт і сучасні можливості підключення. Крім того, для новинок доступний широкий вибір силових агрегатів, а також можливість вибору кузову – ліфтбек або універсал.

Skoda Octavia RS iV – перша модель RS з гібридним приводом, тепер пропонується як з бензиновим, так і з дизельним електрифікованими моторами. Базова Octavia RS оснащується мотором 2.0 TDI нового покоління EVO з віддачею у 200 к.с. і поставляється з переднім або повним приводом.

Модифікація EVO 2.0 TSI на основі бензинового турбомотора має потужність 245 к.с. і поєднується з переднім приводом. Подивіться, як така 245-сильна “Октавія” розганяється до максимуму на німецькому автобані.

Новий Octavia Scout пропонує вибір з п’яти дизельних або бензинових двигунів,включаючи помірний гібрид на основі мотора 1,5 TSI.

Octavia RS та Scout отримали всі оновлення, доступні четвертому поколінню Skoda Octavia. Зокрема, новинки отримали систему запобігання зіткнень, допомоги при повороті, попередження про виїзд (доступна з весни 2021 року), Side Assist та Front Assist.

Фото: Skoda Octavia RS, Octavia Combi RS та Octavia Scout / Skoda