У першій половині 2021 року в сімействі Skoda Octavia нового покоління з’явиться подовжена модифікація під індексом Pro.

Основна відмінність майбутньої новинки від стандартної моделі буде полягає в колісній базі (відстань між осями) – вона на 44 мм більше. Загальна довжина машини збільшилась на 64 мм.

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Інформація про Skoda Octavia Pro з’явилася в сертифікаційних документах, отриманих спільним підприємством SAIC Volkswagen, розташованим в Китаї. Судячи по доданим знімкам, подовжена версія моделі отримає перероблений передній бампер в стилі “зарядженого” варіанту RS .

У лінійці моторів теж є деякі зміни: нова версія лифтбека позбулася базового ”атмосферника” MPI потужністю 113 к.с. Два інших агрегати – турбовані TSI об’ємом 1,2 і 1,4 літра залишилися в гамі. Їх потужність відповідно – 116 і 150 к.с. Коробки передач: 6-ступінчаста “механіка” і 7-швидкісний “робот” DSG.

Традиційно подовжені версії моделей є локально орієнтованими для китайського ринку і будуть продаватися тільки там.