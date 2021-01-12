Продажи дизельной версии Octavia vRS, которая имеет мощность 200 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента стартовали в Великобритании. Цены на базовую комплектацию начинаются от $43 850.

Škoda добавила уже третье предложение силового агрегата к своей новой линейке Octavia vRS, представив новую модель 2.0 TDI по цене от 32 260 фунтов стерлингов ($43 850). Также впервые для актуального поколения Octavia vRS стал доступен полный привод.

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Octavia vRS 2.0 TDI имеет самый мощный дизельный двигатель, из когда-либо предлагаемых для модели vRS. Двигатель из последнего поколения силовых агрегатов Škoda EVO имеет алюминиевый блок цилиндров с алюминиевыми поршнями с поршневыми кольцами с низким трением. Турбокомпрессор охлаждается жидкостью для улучшения регулирования температуры, а его степень сжатия выше, чем в других дизельных двигателей EVO. Мощность поступает на колеса с помощью семиступенчатой коробки передач DSG.

Полноприводная система распределяет мощность с помощью нового многослойного сцепления шестого поколения с электронным управлением. Это сцепление почти на 0,8 кг легче предшественника и является более эффективным благодаря использованию масла с низким трением, уменьшению предварительной нагрузки на подшипники и усовершенствованию внутренней смазки. Новый поршневой насос приводится в действие бесщеточным электродвигателем постоянного тока, имеет встроенный блок управления для повышения производительности сцепления, а также срока службы.

Электроника управления системой полного привода быстро реагирует на изменение условий движения и значительно улучшает динамику. Система передает часть крутящего момента на противоположное колесо, когда нагрузка на внутреннее колесо уменьшается, и поддерживает сцепление.

Что касается дизайна, модели Octavia vRS с дизельным двигателем идентичны своим гибридным и бензиновым собратьям. Новинка доступна в двух вариантах кузова: лифтбек и универсал.