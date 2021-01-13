Энергоэффективность двухтонной баварской "баржи" составила 5,3 литра на 100 километров.

Если дизельный великан способен проехать от Лондона до Барселоны без дозаправок, прощаться с дизелями еще рано.

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С тех пор как несколько лет назад разразился глобальный скандал, известный как “дизельгейт”, дизель – это грязное слово. Было обнаружено, что много двигателей с воспламенением от сжатия выделяют гораздо больше вредных газов, чем разрешено нормами. Города начали закрывать свои центральные части для движения дизельных авто, европейцы начали продавать свои старые дизельные машины и покупать электрокары и гибриды, а производители значительно сократили инвестиции в разработку в секторе дизелей. И прощаться с моторами на тяжелом топливе еще не время, ведь в сочетании с чистой электрической энергией они все еще могут быть энергоэффективными и относительно экологичными.

Хотя дизель теряет популярность, некоторые производители все еще производят действительно эффективные и динамичные дизельные двигатели. Очень хорошим примером является рядный шестицилиндровый мотор BMW B57. С рабочим объемом 3,0 литра и мощностью от 265 до 400 лошадиных сил, в зависимости от количества турбокомпрессоров, он означает лучшую экономичность, чем любая другая версия седана 7 серии, если не брать во внимание плагин-гибридные модели.

Ютубер Джо Ахилл демонстрирует 730d с удлиненной колесной базой в действии. Английский энтузиаст решил проверить, сколько он может проехать на своем BMW на одном баке дизеля. Первоначальный план предусматривал поездку из Лондона в Барселону, но ограничения на поездки по Европе заставили блогера наматывать мили только в Великобритании, что не уменьшает ценности эксперимента.

Однажды утром Ахилл отвез свою машину к заправочной станции и залил в бак 78 литров дизельного топлива премиум-класса. Он совершил путешествие по стране, стараясь удерживать роскошный лимузин на оптимальной скорости – в этом случае примерно 70 миль в час (112 километров в час). Результат? Джо Ахиллу удалось преодолеть более 900 миль (1448 километров) без дозаправки, а бортовой компьютер серии 7 показал 52,7 мили на галлон (Великобритания), что составляет около 5,3 литра на 100 километров.