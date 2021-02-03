Apple планує інвестувати 3,6 мільярда доларів в Kia Motors в рамках запланованого виробничого партнерства між двома компаніями.

Про це повідомляє видання Bloomberg з посиланням на корейський джерело DongA Ilbo. Повідомляється, що Apple і Kia (дочірня компанія Hyundai), приходять до виробничих угод, в рамках яких автовиробник займеться випуском Apple Car на своєму американському підприємстві, розташованому в Джорджії.

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Угода між компаніями може бути підписана 17 лютого. Всі ці дії спрямовані на анонс електромобіля в 2024 році. За словами джерела, Apple і Kia планують виробляти 100 000 авто на рік.

Раніше про партнерство між Apple і Hyundai було досить загадковим. У січні цього року видання Korea IT News повідомило, що електрокари для Apple швидше за все будуть проводитися на заводі Kia в Джорджії. Спочатку в Hyundai підтвердили чутки про переговори з Apple, але пізніше в заяві для преси було усунуто згадку щодо Apple.

Аналітик Мінг-Чі Куо повідомив, що обидві компанії планують співпрацювати, а у виробництві Apple Car буде використана платформа автомобіля Hyundai E-GMP. Куо вважає, що електрокар представлять не раніше 2025 року, оскільки запуск може бути відкладений.