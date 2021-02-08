Hyundai Motor Co Group підтвердила припинення переговорів з Apple з приводу виробництва електромобіля

Минулого місяця автомобілебудівна компанія Hyundai Motor підтвердила, що веде переговори з Apple з приводу реалізації амбітного проекту технологічного гіганта — автономного транспортного засобу під назвою Apple Car. Очікувалося, що до кінця березня цього року обидві компанії укладуть угоду по його виробництво. Але кілька днів тому в Мережі з’явилася інформація про те, що компанії призупинили переговори. Тепер одна з них підтвердила це офіційно.

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Компанії Hyundai і Kia підтвердили, що завершили переговори з Apple, що стосуються виробництва майбутнього автономного транспортного засобу технологічного гіганта. У нормативній документації Hyundai і Kia також заявили, що отримали запити від декількох підрозділів про розробку безпілотників, але рішення не було прийнято, оскільки переговори знаходилися на ранній стадії.

В ході переговорів з Apple було висловлено припущення, що Hyundai перенесе виробництво Apple Car в Сполучені Штати. До 2024 року завод мав би випустити 100 000 автомобілів.

Хоча переговори з Hyundai і Kia завершилися без укладання угоди, про спілкування Apple з іншими компанії поки нічого невідомо. Імовірно, Apple веде переговори з шістьма іншими компаніями, зокрема японськими автовиробниками, акції яких зросли на тлі цих чуток.

Судячи з попередніх звітів, Apple планує запустити виробництво автомобілів до 2024 року. Проте деякі звіти показують, що Apple Car буде запущений у виробництво через 5-7 років.