У світі продано 2 млн 141 тисяча електромобілів. Майже кожен четвертий електромобіль зробила Tesla.

EV Sales представив статистику продажів електромобілів у всьому світі за 2020 рік. Всього було продано 2 мільйона 141 тисяча 311 машин. Видання не уточнює, наскільки зросли продажі щодо 2019 року, але з огляду на, що реалізація компанії Tesla збільшилася на 36%, а її ринкова частка не змінилася, логічно припустити, що і весь ринок виріс на ті ж 36%.

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Tesla залишається лідером серед виробників електромобілів з часткою в 23% і результатом продажів в 499 тисяч 535 машин. Цікаво, що сама компанія в січні стверджувала, що поставила клієнтам на 15 автомобілів більше, але обмовлялася, що ця цифра потребує уточнення.

На друге місце вийшов китайський концерн SAIC, який зайняв 11% ринку. Є припущення, що успіх пов’язаний з високим попитом в Китаї на компактний і дуже доступний електрокар Wuling Hongguang, який випускається спільно з General Motors.

Майже стільки ж машин, скільки і SAIC продала група Volkswagen. А ось колись успішний альянс Renault Nissan опустився на четверте місце. Якщо рахувати електромобілі разом з гібридами, то тут за рік було продано 3 мільйони 124 тисячі 793 машини. Лідирує як і раніше Tesla, але за рахунок гібридів Volkswagen піднявся на другу сходинку. Крім того в п’ятірку кращих увійшов концерн BMW.