Фаворит багаторічного рейтингу вживаних електромобілів Nissan Leaf втратив лідерство.

У січні українці придбали і зареєстрували 502 автомобілі на електротязі, що на 21% менше, ніж торік, повідомляє Укравтопром. З цієї кількості легкових електромобілів було 469 шт., а 33 авто – комерційні.

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Частка нових машин на січневому ринку легкових електромобілів склала майже 10% проти 6% в 2020 р. Найпопулярнішим легковим автомобілем на ринку повністю електричних авто став Chevrolet Bolt, який скинув Nissan Leaf, багаторічного лідера, на друге місце. У січні за Chevrolet Bolt своїми гаманцями проголосували 133 автомобілісти, в той час як за Nissan Leaf тільки 107.

Продовжили список січневої п’ятірки найпопулярніших в Україні електрокарів представники марки Tesla: Model 3 – 34 шт., Model S – 24 шт. і Model X – 21 шт. У комерційному сегменті ринку новими були тільки 2 автомобілі і обидва моделі MAN eTGE. А самим затребуваним автомобілем серед комерційних машин на акумуляторних джерелах живлення залишається Renault Kangoo Z.E. За місяць 26 електричних Kangoo (всі з пробігом) поповнили український автопарк.