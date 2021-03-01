За месяц украинцы приобрели 6,3 тыс. новых авто.

В феврале украинцы приобрели и зарегистрировали 6 336 новых легковых автомобилей, что на 9% меньше, чем в прошлом году, сообщает Укравтопром.

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По сравнению с предыдущим месяцем потребительская активность на авторынке выросла на 10 процентов. Но напомним, что в январе полмесяца действовали усиленные карантинные ограничения в работе автосалонов.

Наибольшее количество покупателей в прошлом месяце привлекла к себе японская марка Toyota. В результате, февральский показатель Toyota – 882 регистрации. От своего февральского результата прошлого года Тойота отстала на 19 процентов.

Второй по количеству полученных номеров (863 шт.) была марка Renault, которая недобрала 29% к показателю годичной давности. Skoda добавила почти 26% в февральских продажах и закончила месяц на отметке 462 проданных автомобиля, что позволило занять ей третью строчку рейтинга новых легковых авто. На четвертом месте Kia с результатом 417 зарегистрированных продаж (-13%). Замыкает лидирующую пятерку февраля Hyundai – 334 авто этой корейской марки получили украинскую регистрацию (-6%).

Бестселлером последнего зимнего месяца на украинском рынке новых легковушек стал автомобиль Toyota RAV4, который выбрали 404 покупателя. Всего с начала года в Украине было зарегистрировано 12,1 тыс. новых легковых автомобилей, что на 14% меньше чем за аналогичный период 2020 года.