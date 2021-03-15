Старенький, не слишком хороший универсал просто не может стоить дороже роскошного Bugatti La Voiture Noire 2020 года. Дороже любого из современных Bugatti. Но это так. Здесь есть нюанс.

В конце 1970-х, когда штат Нью-Йорк впервые начал предлагать специальные номерные знаки для автомобилей, один автовладелец заказал себе уникальную табличку с надписью New York. С тех пор он находился в собственности семьи и использовался на разных машинах. Последним носителем уникального номерного знака стал универсал Volvo V70 первого поколения.

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"Когда я предложил отцу заказать номерной знак, я знал, что он будет особенным... Я просто никогда не понимал, насколько он будет особенным", – говорит владелец, семья которого использует номерной знак на различных транспортных средствах в течение последних 40 лет.

Сейчас семейная реликвия выставлена ​​на продажу вместе с универсалом, к которому она приписана. Благодаря этому, старенький Volvo оценивается в 20 миллионов долларов. После смены собственника, номерной знак может быть закреплен за другим транспортным средством.

Этот номер настолько уникален, что его копии уже давно продаются в сувенирных магазинах в Нью-Йорке, а также в Интернете.

Фото: обычный универсал Volvo с уникальным номерным знаком / Dupont Registry