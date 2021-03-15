Старенький, не надто гарний універсал просто не може коштувати дорожче за розкішний Bugatti La Voiture Noire 2020 року. Дорожче за будь-який з сучасних Bugatti. І це так. Тут є нюанс.

Наприкінці 1970-х, коли штат Нью-Йорк вперше почав пропонувати спеціальні номерні знаки для автомобілів, один автовласник замовив собі унікальну табличку з написом New York. З тих пір він перебував у власності родини і використовувався на різних машинах. Останнім носієм унікального номерного знаку став універсал Volvo V70 першого покоління.

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“Коли я запропонував батькові замовити номерний знак, я знав, що він буде особливим... Я просто ніколи не розумів, наскільки він буде особливим”, – каже власник, сім'я якого використовує номерний знак на різних транспортних засобах впродовж останніх 40 років.

Зараз сімейна реліквія виставлена на продаж разом з універсалом, до якого вона приписана. Завдяки цьому, старенький Volvo оцінюється у 20 мільйонів доларів. Після зміни власника, номерний знак може бути закріплений за іншим транспортним засобом.

Цей номер настільки унікальний, що його копії вже давно продаються в сувенірних магазинах у Нью-Йорку, а також в Інтернеті.

Фото: звичайнісінький універсал Volvo з унікальним номерним знаком / Dupont Registry