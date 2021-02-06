Автомобиль до аварии проехал всего 1500 миль.
Nissan Rogue 2020 года был продан на аукционе Copart 5 февраля 2021 года, сообщает Bidhistory. Это первый автомобиль нового поколения, который попал в ДТП и был продан на страховом аукционе за 12 300 долларов США.
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Машина черного цвета была средней комплектации SV ударена в бок, при этом серьезно пострадали две двери, центральная стойка, сработало много подушек безопасности. С учетом того, что автомобиль абсолютно новый и "бэушных" запчастей на него нет, восстановление этого экземпляра окажется дорогим удовольствием, ведь для этого будут использованы только новые оригинальные детали.
Что появилось / изменилось в новом Nissan Rogue 2021?
- Полностью новый внешний вид: более резкий, мужественный, слегка агрессивный дизайн.
- Размер стал меньше в длину на 38 мм, а в высоту на 5 мм, но не в ущерб комфортности: в салоне больше места для ног в заднем ряду.
- Новые кресла от Zero Gravity теперь и для задних пассажиров.
- Трехзонный климат-контроль.
- Nissan Safety Shield (обзор 360 градусов) уже в базе.
- Поддержка головным устройством Apple CarPlay и Android Auto.
- Вместо привычного селектора коробки, теперь джойстик.
Напомним, когда выйдет в свет Nissan Qashqai.
- 10 подушек безопасности.
- Прощай ГБО – модернизированный 2,5-литровый атмосферник с непосредственным впрыском.