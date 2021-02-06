Автомобиль до аварии проехал всего 1500 миль.

Nissan Rogue 2020 года был продан на аукционе Copart 5 февраля 2021 года, сообщает Bidhistory. Это первый автомобиль нового поколения, который попал в ДТП и был продан на страховом аукционе за 12 300 долларов США.

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Машина черного цвета была средней комплектации SV ударена в бок, при этом серьезно пострадали две двери, центральная стойка, сработало много подушек безопасности. С учетом того, что автомобиль абсолютно новый и "бэушных" запчастей на него нет, восстановление этого экземпляра окажется дорогим удовольствием, ведь для этого будут использованы только новые оригинальные детали.

Что появилось / изменилось в новом Nissan Rogue 2021?

Полностью новый внешний вид: более резкий, мужественный, слегка агрессивный дизайн.

Размер стал меньше в длину на 38 мм, а в высоту на 5 мм, но не в ущерб комфортности: в салоне больше места для ног в заднем ряду.

Новые кресла от Zero Gravity теперь и для задних пассажиров.

Трехзонный климат-контроль.

Nissan Safety Shield (обзор 360 градусов) уже в базе.

Поддержка головным устройством Apple CarPlay и Android Auto.

Вместо привычного селектора коробки, теперь джойстик.

Напомним, когда выйдет в свет Nissan Qashqai.