Привезти автомобіль зі США вигідно все важче. Однак це можливо, якщо дотримуватись певних правил.

В Україну щодня автовозами їдуть сотні авто зі США, всі СТО забиті "битками", а ваш сусід привіз собі майже нове авто зі Штатів? Справді, сьогодні в Україні бум на ввезення американських машин. Але там, де є попит, з'являється багато шахраїв, які намагаються заробити на довірливих громадянах. Особливо на тих, хто вірить у надто "солодкі" обіцянки з економії. Тож що робити, щоб не втрапити в халепу та не переплатити сотні, або й тисячі доларів на пригоні авто зі США?

Обирайте компанію не за рекламою

Насправді чим більше вигоди вам обіцяють в рекламі, тим більше вірогідність того, що вас обдурять. Обіцянки привести на 40-50% дешевше, ніж в Україні – перша ознака посередника, від якого треба триматись подалі. Величезна конкуренція на цьому ринку та велика кількість ввезених в Україну автомобілів зі США створили ситуацію, коли ціни на готові машини в Україні та привезені з-за океану мало відрізняються. Більше того, нерідко бувають випадки, коли ввезене авто виявляється дорожчим, ніж є наявне за об'явами в інтернет-класифайдах. Найбільш надійна компанія – та, що привезла авто вашому родичу чи доброму знайому, без прикрих несподіванок.

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Зверніться в кілька компаній-конкурентів

Якщо ви вирішили привезти авто зі США, поцікавтесь умовами в кількох компаній. Складіть "чорний" та "білий" список компаній за відгуками в соцмережах. З недовірою віднесіться до лише позитивних відгуків – якщо це так, є велика вірогідність, що негативні "чистять". Спробуйте обрахувати вартість вподобаного авто у кількох компаніях – вони це роблять безкоштовно. Порівняйте ціни та обіцянки, набільш “солодкі” відкиньте.

Не вірте, що привезуть точно таке

Кожне авто, як і ДТП, індивідуальне. Це не автосалон нових машин. Навіть якщо на сайті компанії написано, що вони привезуть конкретний автомобіль за 10 000 доларів, вони не гарантують цю ціну. Якщо по факту ця машина обійдеться вам у 15 000 доларів, ви не зможете від неї відмовитись (хіба що втративши половину суми). Так само як і фірма, яка обіцяла цю ціну, не надає жодних гарантій, що вартість буде саме такою. Більше того, ніхто не скаже до приїзду автомобіля в Україну та огляду майстра, скільки треба на ремонт – більшість пошкоджень неможливо побачити на фотографії.

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Не давайте грошей (задатку) до підписання договору

Без попередньої оплати (завдатку) у 500-1000 доларів жодна компанія з пригону автомобіля працювати не буде. Адже якщо ви несподівано відмовитесь від автомобіля, а машину вже куплено, компанія-посередник має сплатити значну неустойку американському аукціону. Однак передавайте ці гроші лише після укладання угоди на папері, не забудьте отримати за них чек чи інший документ про отримання грошей.

Уважно читайте договір

Якщо в угоді написано про "інформаційні послуги", то саме вони й будуть надані. І тоді у випадку будь-яких проблем ви не зможете довести, що фірма обіцяла вам інше. Тому в договорі має бути прописано саме те, за що ви платите. Якщо лише за підбір автомобіля та доставку до українського порту – має бути так написано. Якщо йдеться про комплекс послуг "під ключ" – теж все має бути написано на папері. Що саме мається на увазі "під ключ"? Одні розуміють це під доставкою до вашого СТО, інші ще й займаються підбором майстрів, запчастин, сертифікацією та навіть допомогою при реєстрації автомобіля в Сервісному центрі МВС.

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Скільки коштують послуги фірми-посередника?

Це залежить від того, які саме вони послуги надають. Якщо ви оберете машину самостійно та замовите доставку Українського порту, можна знайти компанію, яка зробить це за 300-500 доларів. Якщо машину потрібно обирати, перевіряти тощо, за це беруть 500-800 доларів. Так звані "послуги під ключ", залежно від їх наповнення – 1000 – 1500 доларів. Треба врахувати, що фірма може заробляти на супутніх послугах – наприклад, "зашити" свою комісію в доставку чи у послуги брокера. Також в залежності від статусу фірми бувають різні комісії американських аукціонів – вони можуть відрізнятись на сотні доларів. Все це треба ретельно перевіряти. До речі, ви можете купити на аукціоні США автомобіль і без посередників. Але в цьому випадку комісія на аукціоні найвища, а для доставки зі США все одна треба буде скористатись посередником.

Не сподівайтесь купити автомобіль зі США за 5-7 тисяч доларів

Комплекс послуг з доставки та розмитнення автомобіля з-за океану має певну складову (доставка машини з аукціону до порту США, перевезення в контейнері морем, розвантаження та послуги брокера в Україні), які самі по собі коштують не менше 3-4 тисячі доларів. Не обійдеться без розмитнення у кілька тисяч доларів, комісії посереднику та аукціону. Тож будь-який автомобіль, який навіть куплений в США за тисячу доларів, не може обійтися в Україні менше 7-8 тисяч. Але й за ці гроші ви отримаєте досить стару машину (9-12 років) з великим пробігом. Найбільш вигідно купувати в США 3-6-річні кросовери чи седани, які обійдуться в фіналі в 13-25 тисяч доларів. Саме на такий бюджет треба розраховувати, якщо ви розглядаєте "свіже" та нормально укомплектоване авто зі США з невеликими пошкодженнями.

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Не беріть перший-ліпший автомобіль, який вам сподобався на аукціоні

Перед купівлею треба обов'язково вивчити його історію. Для цього є дуже багато інструментів – Carfax, Google, Autoastat, експертиза на майданчику тощо. Так, вони коштують грошей, але збитки від того, що ви купите неперевірений автомобіль, будуть набагато більшими.

Будьте готові, що вартість автомобіля буде вищою, ніж ви розраховуєте

На фото з аукціону не видно всіх пошкоджень, які можуть бути в автомобілі. Тому "закладайте" кілька тисяч доларів на той випадок, коли такі "сюрпризи" будуть. І ці гроші треба, щоб у вас були одразу, "позичити у сусіда" – не кращий варіант.

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Станьте фахівцем з купівлі автомобіля у США

В інтернеті та на YouTube, є дуже багато навчальних матеріалів, як обирати авто зі США. Передивіться їх, спитайте у знайомих, ввійдіть у групи власників таких авто у месенджерах. Чим більше ви будете знати про цю сферу, тим менше шансів, що вас ошукають.

Змиріться з тим, що купівля автомобіля на аукціоні США – досить довге за часом заняття.

Воно займе близько півроку (а буває і більше), і в процесі постійно треба брати участь. Якщо вам протягом цього терміну нема на чому їздити, або у вас нема стільки вільного часу, краще оберіть готову машину в Україні або довірте пригон авто зі США тим, кому 100-відсотково довіряєте. І все одно закладіть більшу суму на ремонт та додаткові витрати.