Навіть якщо знайдете ці авто трохи дорожчими – не біда: торгуйтесь!

Багато хто впевнений, що за такі гроші "порядного" автомобіля не купиш. Звичайно, якщо це не "євробляха". Однак трапляються і приємні винятки. Більше того, якщо проаналізувати авторинок, навіть за 5 тисяч доларів можна знайти багато цікавих варіантів, які не будуть засмучувати власників постійними проблемами. Блогери з сумського каналу SRT, які спеціалізуються на оглядах вживаних авто, проаналізували ринок України на початку 2021 року, і зробили рейтинг з 10 седанів, на які варто звернути увагу.

10 місце – Renault / Dacia Logan I

Це дуже популярний та витривалий автомобіль, адже він створений спеціально для дорожніх умов країн з неідеальною інфраструктурою. Зустрічаються з бензиновими двигунами 1,2 та 1,4 літри, а також дизелем на 1,5 літри. Ергономіка авто досить специфічна – сидіти не дуже зручно. Типові технічні проблеми – передній сальник колінвала, пильник внутрішнього ШРУСа. Корозія – не головна проблема, однак з віком починає з'являтися в "проблемних" місцях. За 5 тисяч можна купити свіже авто 2010 року, однак перевіряйте, щоб воно не працювало в таксі.

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9 місце – Honda Accort 6 покоління

Це не дуже дешеве авто в експлуатації. Однак якщо один раз зробити його з використанням якісних запчастин, то проблем довго не буде. Серед типових проблем – багатоважільна підвіска, проблема з корозією, випадання нижньої шарової. Однак якщо знайти непоганий екземпляр, то авто здатне принести немало позитивних емоцій.

8 місце – Mazda 6 першого покоління

Звичайно, на це авто треба витратити трохи грошей та часу. Єдина "головна біль" – корозія, тож перед купівлею машину треба підняти на підйомнику. Широка лінійка двигунів досить надійна, звертайте увагу на опори двигуна. В іншому авто досить достойне.

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7 місце – Mitsubishi Lancer 9 покоління

Це дуже надійне авто, хоча бувають проблеми з дросельною заслінкою, пічкою, корозією, деякі мотори "їдять" оливу. Втім, ці недоліки усунути недорого. А в цілому автомобіль буде служити вірою і правдою, якщо минулі власники за ним хоч трохи слідкували.

6 місце – ЗАЗ / Chevrolet Aveo T250

За 5 тисяч можна придбати доволі "свіже" авто, яке не їздило в таксі. Двигуни – бензинові від 1,2 до 1,6 літрів. Кузов оцинкований, тому ржавіють лише биті екземпляри. Часто "гримить" передня підвіска, а в іншому серйозних проблем мало.

5 місце – Mitsubishi Galant 8 покоління

Це, напевне, найкрасивіше авто рейтингу. Також машина дуже технологічна – були версії з задніми підрулюючими осями, іншими технічними інноваціями. Якщо проблеми в конкретних екземплярах і будуть, то після недорого і якісного ремонту про них можна надовго забути.

4 місце – Renault Megane 2

Широка лінійка надійних та ресурсних моторів, в тому числі дизельні. Натомість вони можуть забезпечити дуже великі пробіги. Є проблеми з опорами двигуна та фазоповертачами, котушками запалювання.

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3 місце – Seat Toledo та Volkswagen Bora

Насправді на цих місцях мали бути Volkswagen Golf 4 та Skoda Octavia, однак в нашому рейтингу – лише седани, а вказані авто – хетчбек та ліфтбек відповідно. Більше того, "німець" та "чех" досить переоцінені. А от Seat Toledo та Volkswagen Bora відповідних років виготовлення мають аналогічні агрегати з кузовом седан. І седани дешевші за своїх іменитих конкурентів. Натомість в якості нічим їм не поступаються.

2 місце – Hyundai Accent та Kia Rio

В цих корейські авто непогані двигуни – бензиновий 1,4 та 1,6 літри та турбодизель 1,5 л. Бувають проблеми з рульовою рейкою, в перших версіях – проблеми з задніми амортизаторами. В іншому – жодних проблем.

1 місце – Chevrolet Lacetti

Ця легенда українського ринку вивчена українцями вздовж та впоперек. Вона досі випускається в Узбекистані під маркою Ravon. Мотори надійні, а їх ремонт коштує "копійки", кузов також не має приносити проблем. А наявність запчастин та фахівців з ремонту робить його доступною в будь-якому регіоні країни.

Дивіться відео рейтингу: