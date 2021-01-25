Понад мільйон екземплярів за 2020 рік вдалось продати лише однієї моделі. На то були об’єктивні причини.

Рейтинг найбільш продаваних автомобілів за 2020 рік уже складено. Цим зайнялася компанія Focus2Move, аналізуючи дані про світові продажі. Звичайно, коронавірус зіпсував статистику, але лідери продажів так і залишилися на головних позиціях.

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У десятці найпопулярніших автомобілів в світі з’явився несподіваний учасник, якого не було в попередньому топі. Також в порівнянні з 2019 роком, де було дві моделі, які подолали позначку в 1 мільйон продажів, в 2020 році поріг змогла перейти лише одна модель.