Понад мільйон екземплярів за 2020 рік вдалось продати лише однієї моделі. На то були об’єктивні причини.
Рейтинг найбільш продаваних автомобілів за 2020 рік уже складено. Цим зайнялася компанія Focus2Move, аналізуючи дані про світові продажі. Звичайно, коронавірус зіпсував статистику, але лідери продажів так і залишилися на головних позиціях.
Читайте також: Найпопулярніші "свіжопригнані" легкові авто в Україні: рейтинг
У десятці найпопулярніших автомобілів в світі з’явився несподіваний учасник, якого не було в попередньому топі. Також в порівнянні з 2019 роком, де було дві моделі, які подолали позначку в 1 мільйон продажів, в 2020 році поріг змогла перейти лише одна модель.
- Toyota Corolla – 1 134 262 (-8,8%)
- Toyota RAV4 – 971 516 (+ 1,9%)
- Honda CR-V – 705 651 (-13.2%)
- Honda Civic – 697 945 (-16.3%)
- Volkswagen Tiguan – 607 121 (-18.8%)
- Toyota Camry – 592 648 (-13,2%)
- Nissan Sylphy – 544 376 (+ 14,4%)
- Volkswagen Golf – 492 262 (-28,6%)
- Volkswagen Lavida – 463 804 (-13%)
- Hyundai Tucson – 462 110 (-14.6%)